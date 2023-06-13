Число погибших из-за наводнения после прорыва Каховской ГЭС выросло до 17 человек

Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС и последующего масштабного наводнения достигло 17 человек. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня экстренные службы сообщили, что в зоне затопления в Херсонской области найдено тело седьмого погибшего.

Алексеенко также сообщил, что в Голой Пристани нельзя пить воду из скважин. «Анализы по всем 9 скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить ее нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья», – уточнил он.

По его словам, специалисты МЧС и водоканалов начали санобработку сетей, скважин и колодцев. «Но пока безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду», – подчеркнул глава областного правительства.

Добавим, что херсонские власти сегодня, 13 июня, начали выплату первоочередных компенсаций в размере 10 тыс. рублей пострадавшим после прорыва плотины Каховской ГЭС. Принято уже более 500 заявлений. По словам Алексеенко, заявления получены как от людей на месте в Алешках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железной Порту и других районах.

«Компенсации за частичный или полный ущерб имуществу (50 или 100 тыс. руб. на человека) будут выплачиваться по решениям местных комиссий. Постараемся также начать выплату в ближайшие дни», – уточнил он.

В ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Прорыв плотины ГЭС привел к повышению уровня воды в прибрежных городах и поселках Херсонской области максимум на 12 метров. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным МЧС, из зоны затопления эвакуировано 7185 человек – это жители Новокаховского городского округа, Голой Пристани и Алешек. Почти 1700 человек размещены в 16 пунктах временного размещения.

Москва, Наталья Петрова

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