Власти Херсонщины оценили ущерб от наводнения в 40 млрд рублей

Ущерб от наводнения в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС для Херсонской области почти достиг 40 млрд рублей, заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. В ПАО «РусГидро» считают, что Днепр вернется в свое русло к 20 июня.

Алексеенко отметил, что полностью оценить ущерб можно будет только после полного схода воды.

«На 14 июня общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд рублей. Правительственная комиссия по ЧС поддержала наше предложение признать наводнение в Херсонской области ЧС федерального уровня. Теперь уровень реагирования и поддержки государства будет максимальным», – пояснил чиновник в своем телеграм-канале.

В Голой Пристани, Алешках и округе вода осталась только в низинах на уровне до 1,6 м. По прогнозу «РусГидро», Днепр вернется в русло к 20 июня, тогда территория региона полностью освободится от воды. Предыдущий прогноз ПАО «РусГидро» говорил о возвращении Днепра в русло к 16 июня.

Алексеенко отметил, что жизнь в области начинает налаживаться: в магазины удалось завезти продукты. Открыты 11 пунктов вакцинации людей и животных от опасных инфекций. Начался вывоз погибших животных. 15 июня планируется запустить откачку воды из подвалов и с объектов инфраструктуры.

На заседании правительственной комиссии по ЧС глава МЧС России Александр Куренков озвучил сумму ущерба от наводнения в Херсонской области в сумме 1,2 млрд рублей. В связи с большой суммой ущерба ситуацию признали ЧС федерального уровня.

Херсон, Наталья Рязанова

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