Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину образовать комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией, совершенной киевским режимом, на Каховской ГЭС.

В документе, опубликованном в пятницу, 9 июня, на сайте Кремля, говорится: «Председателю правительства РФ России М. В. Мишустину. Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. Срок – 9 июня 2023 года».

Москва, Иван Бабурин

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