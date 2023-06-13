Тело седьмой жертвы нашли в зоне затопления в Херсонской области

Тело еще одного погибшего обнаружили спасатели после прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщили в экстренных службах.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия», – приводит ТАСС слова представителя экстренных служб. Он уточнил, что двое из общего числа жертв погибли при обстреле пункта эвакуации. Остальные семь человек утонули.

Также сообщается, что из-за разрушения Каховской ГЭС и масштабного затопления территорий пострадали 86 человек, из них 84 госпитализированы. Остальные лечатся амбулаторно.

По последним данным управления МЧС России по Херсонской области, сотрудники ведомства уже спасли с затопленных территорий 2 237 человек. «Число эвакуированных составляет более 7100 (7185) человек, в том числе 421 ребенок и 123 маломобильных граждан», – сказано в сообщении. Отмечается, что в 16 ПВР размещены 1 691 человек, в том числе 404 ребенка.

Кроме того, по информации экстренных служб, от воды в Херсонской области освободились 1 761 жилой дом и 17 социально значимых объектов. В настоящее время на территории, где сошла вода, проводятся откачка воды из домов и вывоз мусора.

Напомним, в ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Киев же обвинил в разрушении ГЭС Россию. Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

Москва, Наталья Петрова

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