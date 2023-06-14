В Геленджике подросток на иномарке устроил ДТП с семью пострадавшими

Семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Геленджике, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Предварительно, виновником аварии стал подросток без прав за рулем одной из машин.

16-летний подросток решил покатать на Volkswagen своих друзей 16 и 13 лет. Но не справился с управлением и выехал на встречную полосу. А там врезался в Hyundai с четырьмя пассажирами, среди которых были дети 10 и четырех лет.

Итогом ДТП стали травмы различной степени тяжести у подростков в Volkswagen. Несовершеннолетнему водителю первую помощь оказали на месте. В больницу отвезли водителя и всех пассажиров второй иномарки.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Во Владивостоке подросток без прав катал 17-летних подруг и врезался в другую машину. Обе пассажирки бесправника погибли, еще два человека из второго автомобиля пострадали.

Геленджик, Наталья Рязанова

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