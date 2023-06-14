У берегов Греции 59 человек утонули при опрокидывании лодки

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Греции утром 14 июня. По меньшей мере 59 человек утонули. Поисково-спасательная операция продолжается, передает Reuters.

Погранслужбы Евросоюза заметили судно в международных водах накануне поздно вечером. Лодка находилась в 80 км от города Пилос на юге Греции. Береговая охрана на катере подошла к лодке и предложила пассажирам помощь, но они отказались, заявив, что продолжат плаванье. Несколько часов спустя судно перевернулось.

Береговая охрана сумела спасти 104 человека. 59 официально объявлены погибшими. Точное число людей на борту неизвестно, поэтому местные власти допустили, что цифры могут измениться.

Кораблекрушение стало самым крупным с начала года в Греции. Большинство пассажиров были выходцами из Египта, Сирии и Пакистана в возрасте от 20 лет. Судно направлялось из ливийского порта в Италию.

В мае три человека погибли, порядка 12 пропали без вести, когда лодка с мигрантами перевернулась у северо-восточного берега греческого острова Миконос.

Афины, Наталья Рязанова

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