В Греции 12 человек пропали без вести при опрокидывании лодки с мигрантами

Три человека погибли, порядка 12 пропали без вести, когда лодка с мигрантами перевернулась у северо-восточного берега греческого острова Миконос.

Инцидент в Эгейском море произошел около 6 часов утра 26 мая. Береговая охрана увидела двух мужчин в воде около скалистого берега. Они рассказали, что плыли в лодке вместе с 15 другими мигрантами, но судно перевернулось. По их словам, в группе были пять женщин и семилетний ребенок, передает AP.

Катеры береговой охраны, вертолеты спасателей и добровольцы на своих судах вышли на поиски выживших. Вскоре они нашли тела двух женщин и одного мужчины. Поисковая операция продолжается.

У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами. По меньшей мере 25 человек погибли, 20 человек числятся пропавшими без вести.

Афины, Наталья Рязанова

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