Две школьницы утонули в пруду в Петербурге

Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства гибели двух девочек в Никольском пруду в Петродворцовом районе Петербурга.

Тела школьниц нашли в воде днем 14 июня. Криминалисты осмотрели место происшествия, следователи ведут допросы родственников погибших девочек. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе следственного главка СКР по Санкт-Петербургу.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль. Также ведомство проверит, как обеспечивалась безопасность людей на водоеме.

В Чувашии три девочки в возрасте 8 и 9 лет утонули, купаясь в реке. Следственные органы ведут проверку по данному факту.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»