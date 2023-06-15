В Новосибирске в бассейне сауны утонул 10-летний ребенок

Десятилетний мальчик утонул в бассейне сауны в Новосибирске. Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью ребенка, сообщает региональное управление СК РФ.

По информации ведомства, вечером в среду, 14 июня, компания взрослых с детьми отдыхала в одной из саун в Октябрьском районе Новосибирска. «В какой-то момент 10-летний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.

Ранее сообщалось о гибели двух девочек 12 и 14 лет в Никольском пруду в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Тела школьниц нашли в воде днем 14 июня. Следователи ведут допросы родственников погибших девочек. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Новосибирск, Наталья Петрова

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