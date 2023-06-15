Подросток покурил вейп, после чего попал в реанимацию и умер

В Саратове врачи больше двух недель боролись за жизнь 15-летнего подростка, попавшего в реанимацию после курения вейпа, но не смогли спасти его. Школьник скончался сегодня, 15 июня. Следственные органы начали проверку обстоятельств произошедшего.

Школьник был госпитализирован с диагнозом «отравление неясной этиологии» 29 мая после того, как ему стало плохо после курения вейпа в компании знакомых. У него закружилась голова, изо рта пошла пена, после чего тинейджер потерял сознание. Скорая помощь доставила подростка в отделение реанимации саратовской областной детской клинической больницы. У пострадавшего в медучреждении начался отек легких, его подключили к аппарату ИВЛ. Школьник, находившийся в крайне тяжелом состоянии, дважды пережил остановку сердца.

По факту смерти подростка проводится доследственная проверка – устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Саратов, Наталья Петрова

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