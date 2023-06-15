В Приморье два мальчика утонули во время купания в реке

Два мальчика 9 и 10 лет утонули в реке Выгонка в Приморском крае. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Школьники 9, 10 и 13 лет без присмотра взрослых пошли купаться на речку около села Полтавка Октябрьского муниципального округа. Они играли в воде и принялись нырять. Но вынырнуть сумел только старший мальчик. Около 22 часов по местному времени сигнал о происшествии поступил в полицию.

«Организованы поисково-спасательные мероприятия на суше и воде. Ведомство даст оценку деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также полноте мер, принимаемых законными представителями к обеспечению безопасности детей», – рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

В подмосковном Подольске 15-летний подросток плавал в ручье Неумейка, который не оборудован для купания. Мальчик не смог выплыть на берег и утонул.

Полтавка, Наталья Рязанова

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