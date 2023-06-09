Двое несовершеннолетних утонули в Подмосковье за прошедшие сутки

За минувшие сутки в Подмосковье утонули двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В ведомстве отметили, что с началом летнего сезона участились случаи гибели людей в водоемах. Особую обеспокоенность вызывают подобные случаи с участием детей.

«Только за истёкшие сутки на территории Московской области зафиксировано 2 подобных несчастных случая. В одном из них – 15-летний подросток плавал в ручье Неумейка г.о. Подольск, который не оборудован для купания. В результате нарушения правил безопасности подросток не смог выплыть на берег и утонул. Также в Волоколамске во время купания в реке Городня утонул 17-летний юноша», – говорится в сообщении СК.

По этим фактам следственными органами организованы проверки.

Как подчеркнули в ведомстве, подавляющее большинство таких происшествий обусловлено неумением плавать, купанием в неустановленных местах, несоблюдением правил безопасности на воде, а также в случаях с детьми – отсутствием контроля со стороны взрослых.

«Главное следственное управление СК России по Московской области в очередной раз обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода к обеспечению мер безопасности во время пребывания в воде. Особое внимание необходимо обратить родителям и иным лицам, под чьим присмотром должны находить дети при купании в водоемах и бассейнах. Любой водоем – это место повышенной опасности. Нельзя оставлять ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии», – заявили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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