ФСБ раскрыла план подрыва отдела МВД в Пятигорске

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Пятигорска, готовивших теракт в местном отделе МВД. Во время обыска по местам жительства у обоих нашли компоненты для бомбы, сообщили в управлении ФСБ по Ставропольскому краю.

Оба задержанных оказались сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они планировали изготовить взрывчатку, собрать бомбу и взорвать ее в отделе МВД.

Правоохранители узнали об их планах раньше, чем подозреваемые успели выполнить задуманное. По месту жительства обоих мужчин прошли обыски.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символика террористической организации», – приводит сообщение ведомства «Блокнот. Ставрополь».

По фактам подготовки теракта, незаконного хранения взрывчатки и участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела. Задержанные дали признательные показания.

В Геленджике ФСБ задержала местного жителя, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов. Задержанный оказался сторонником украинских неонацистов и прятал в лесу бомбу.

Пятигорск, Наталья Рязанова

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