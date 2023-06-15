Рогов: трехлетний ребенок убит во время обстрела ВСУ

Трехлетний ребенок погиб в результате обстрела украинскими боевиками поселка Днепряны в Херсонской области.

«Боевики ВСУ обстреляли район плотной жилой застройки в Днепрянах Херсонской области. В результате попадания по мирному дому убит трёхлетний ребёнок», – сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Во время обстрела мальчик играл во дворе и не успел убежать в укрытие.

Ранним утром 10 июня ВСУ обстреляли пункты временного размещения людей с подтопленных территорий Херсонской области. Одна женщина погибла.

Днепряны, Наталья Рязанова

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