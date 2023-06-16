В Канаде 15 пенсионеров погибли в ДТП с фурой

Грузовик врезался в автобус с людьми в канадской провинции Манитоба. В результате 15 человек погибли, около 10 с различными травмами доставлены в больницу, передает CBC.
В автобусе находились около 25 человек, почти все – пожилые люди. ДТП произошло на пересечении двух шоссе. Удар был такой силы, что автобус с людьми выбросило в кювет, где он загорелся.
На место прибыли восемь бригад скорой и несколько машин спасателей. Несмотря на все усилия не всех пострадавших удалось быстро вытащить из горящего транспорта. Подтверждена смерть 15 человек. Десятерых отвези в больницу.
Оба водителя живы и находятся в больнице. Полиция начала расследование аварии, пока версии о причинах ДТП не раскрываются.
В Челябинской области грузовик врезался в маршрутный микроавтобус с 16 пассажирами, включая двух детей.
Кэрберри, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube