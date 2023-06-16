В США три человека погибли и 100 пострадали от торнадо

Около семи торнадо прошли по территории США 15 июня. Самый сильный зарегистрирован в штате Техас, где три человека погибли и около 100 пострадали, передает телеканал CNN.

За минувший день в стране получено более 185 сообщений о штормах. Четыре торнадо зарегистрированы в Оклахоме, два в Техасе и один в Мичигане. Специалисты предупредили об угрозе торнадо в штатах Огайо и Флорида.

Сильнее других пострадал город Перритон. Торнадо повредил пожарную часть, службу скорой помощи и парк трейлеров, в которых жили люди. Почти весь город оказался обесточен.

Местные власти подтвердили смерть трех человек. Порядка 75-100 пострадавших обратились в больницу за помощью или были привезены скорой. Медикам пришлось работать без электричества, но ни одного пациента не потеряли. Нескольких пострадавших с тяжелыми травмами перевели в травматологический центр.

В начале апреля в южных и среднезападных штатах США 22 человека пострадали в результате сильных штормов и торнадо.

Остин, Наталья Рязанова

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