Число жертв непогоды в США выросло до 22 человек

Число погибших в результате сильных штормов и торнадо в южных и среднезападных штатах США увеличилось до 22 человек. Сотни человек пострадали, а в некоторых районах еще не собрали полные сведения, передает Reuters. Ранее сообщалось о 600 пострадавших.

Власти подтвердили гибель четырех человек в штате Иллинойс, трех в Индиане, семи – в Теннеси. Число жертв стихии в Арканзасе выросло до пяти, когда спасатели разобрали часть завалов. 90-летняя женщина погибла в Алабаме под обломками собственного дома, который разрушил торнадо. По одному человеку погибли в штатах Миссисипи и Делавэр.

Одна их жертв в штате Иллинойс погиб при обрушении крыши в театре, где проходил рок-концерт. Порядка 28 человек получили различные травмы.

Литл-Рок, Наталья Рязанова

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