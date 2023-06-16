В Приамурье полиция задержала бросивших гранату в отдел МВД

Полиция в Тынде Амурской области задержала двух мужчин, бросивших гранату в местный отдел МВД. В отношении обоих возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили в УМВД по региону.

В соцсетях разошлась видеозапись того, как двое мужчин обходили территорию отдела МВД. Потом один из них бросил предмет, похожий на гранату, во двор отдела. Раздался хлопок, случилась яркая вспышка. Пользователи соцсети предположили, что мужчина бросил страйкбольную гранату.

В МВД отметили, что происшествие не нанесло ущерба министерству. Полиция нашла 36-летнего мужчину из ролика в Белогороском районе, а его 27-летнего знакомого в Тынде.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Установлены личности мужчин, причастных к произошедшему. Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственные органы», – рассказали в ведомстве.

ФСБ задержали двух жителей Пятигорска, которые готовились взорвать местный отдел МВД. У обоих нашли компоненты для бомбы.

Тында, Наталья Рязанова

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