В Алешкинском округе Херсонщины вода после ЧП на Каховской ГЭС сошла полностью

Вода полностью сошла в одном из округов Херсонской области после наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС. В Новой Каховке ситуация пока остается без изменений, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Уровень воды в Новокаховском городском округе остаётся без изменений – пять метров, а в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах опустился до 0 и 0,1 метра соответственно. От затопления освободилось три тысячи жилых домов», – написал глава области в телеграм-канале.

В регионе продолжают бороться с последствиями ЧС. Число эвакуированных жителей выросло до 7,8 тыс. человек, 295 человек вывезли за минувшие сутки. Порядка 821 жителя подтопленных территорий получили выплату в 10 тыс. рублей, прием заявлений продолжается.

В результате наводнения 18 жителей Херсонской области погибли, 95 человек находятся в больницах. По разным оценкам, ущерб от наводнения, вызванного подрывом дамбы со стороны Киева, составил 1,2-40 млрд рублей. Точную сумму определят, когда все районы освободятся от воды.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»