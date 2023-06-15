До 18 человек выросло число погибших при наводнении из-за прорыва Каховской ГЭС

18 жителей Херсонской области погибли в результате наводнения, вызванном разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, госпитализированы 93 человека. Накануне сообщалось о 17 погибших.

«За минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, с начала спасательной операции – более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, уровень воды на подтопленных территориях продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани – 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища вода в Днепре остается на отметке 5 метров, но на территории городского округа все дома полностью освободились от воды, уточнил врио губернатора региона. Сейчас, по его словам, продолжается откачка воды из нижних помещений зданий, их сушка тепловыми пушками и спецобработка, вывоз мусора.

«В Алешкинском муниципальном округе освободились от воды 4,2% домов, в Голопристанском 2,9%", – добавил Сальдо.

Ранее сегодня вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что ущерб от разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области превысил 1,5 млрд рублей. По ее мнению, экологический ущерб и потери для сельского хозяйства невозможно оценить до полного схода воды.

До этого глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб от наводнения в результате прорыва Каховской ГЭС в 40 млрд рублей.

В ночь на 6 июня была повреждена верхняя часть Каховской ГЭС и разрушены задвижки плотины, что вызвало масштабное затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра. Прорыв плотины ГЭС привел к повышению уровня воды в прибрежных городах и поселках Херсонской области максимум на 12 метров. Российские власти возложили ответственность за катастрофу на Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»