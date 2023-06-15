Абрамченко оценила ущерб Херсонщине от ЧП на Каховской ГЭС в 1,5 млрд рублей

Ущерб от разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области превысил 1,5 млрд рублей. Экологический ущерб и потери для сельского хозяйства невозможно оценить до полного схода воды, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 млрд рублей. Экологического ущерба пока нет. Мы не можем пока оценить, там стоит вода», – приводит слова вице-премьера «Интерфакс».

Абрамченко уверена, что происшествие не повлияет на спрогнозированный объем урожая, хотя сильно ударило по самообеспеченности региона.

«Думаю, что нет, не повлияет на общие объемы по прогнозу. Но по самообеспеченности этих регионов это, конечно, серьезный удар. Мы рассчитывали на достаточно хороший сбор урожая овощных культур, картофеля», – сказала она в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер подчеркнула, что точный ущерб сельскому хозяйству будет виден, когда лишняя вода полностью уйдет из региона.

«Пока не можем оценить общий объем потерь для сельского хозяйства. Нужно, чтобы сошла вся вода. И тогда уже сможем понять, для каких аграриев конкретно этот ущерб и в каком объеме он выражается», – цитирует чиновницу ТАСС.

Накануне правительственная комиссия по ЧС оценила в 1,2 млрд рублей ущерб от наводнения в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Случившееся признано ЧС федерального уровня. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что ущерб от наводнения почти достиг 40 млрд рублей и это не конечный итог.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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