В Алтайском крае изъяли фуру контрафактного алкоголя

Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае задержали фуру с алкоголем без акцизных марок. По документам спиртное проходило как минеральная вода, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Вечером 14 июня в селе Поспелиха сотрудники Госавтоинспекции остановили для досмотра фуру. Водитель предъявил документы, что перевозит минеральную воду и другие безалкогольные напитки. При осмотре груза сотрудники нашли большое количество коробок с коньяком и водкой известных наименований без акцизных марок.

К задержанному автомобилю вызвали опергруппу.

«Водитель перевозил свыше 3 000 бутылок водки и коньяка, на которых отсутствовали акцизные марки. Проводится проверка, по окончанию которой будет возбуждено уголовное дело. Изъятые спиртные напитки направлены на экспертизу», – пояснили в ведомстве.

Полиция выясняет, кто произвел изъятые алкогольные напитки и где их планировалось продавать.

В ЯНАО в магазинах и на складах местного предпринимателя полиция нашла около 9 тыс. бутылок разной ёмкости с суррогатным алкоголем. Его стоимость оценили в 2 480 тыс. рублей.

Барнаул, Наталья Рязанова

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