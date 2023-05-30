Владелец торговой сети в Муравленко привёз из Екатеринбурга контрафакт на продажу (ФОТО)

В Муравленко в магазинах и на складах местного предпринимателя полицейские обнаружили суррогатный алкоголь и сигареты.

«В результате обысков на складе промышленной зоны, в помещениях нескольких магазинов полицейскими обнаружено и изъято около 9 тыс. бутылок разной ёмкости, не маркированных специальными федеральными акцизными марками, общей стоимостью более 2 млн. 480 тыс. рублей, что является особо крупным размером. А также 1 300 пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью около 223 тыс. рублей, т.е. в крупном размере», – сообщают в пресс-службе управления МВД Ямала.

В ведомстве рассказали, что алкоголь и табачные изделия, предварительно, принадлежат индивидуальному предпринимателю – местному жителю 1962 года рождения. Он, по данным полиции, купил фальсификат в Екатеринбурге и намеревался сбыть всё это в Муравленко через собственную сеть магазинов.

Городской отдел полиции Муравленко возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» и п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Муравленко, Наталья Ефремова

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