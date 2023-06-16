В Южной Корее более 80 человек пострадали в ДТП с семью автомобилями

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла в Хунчхоне, примерно в 100 км к востоку от южнокорейской столицы Сеула. Более 80 человек пострадали, включая детей, передает агентство «Рёнхап».

Авария случилась днем 16 июня на дороге в провинции Канвондо. Три школьных автобуса, три грузовика и легковушка врезались друг в друга по цепочке. В автобусах ученики и учителя средней школы в Сеуле возвращались с экскурсии.

Три человека получили серьезные травмы, их экстренно доставили в больницу. Еще 79 пострадавших отделались легкими травмами и ушибами.

Авария с участием пяти автомобилей произошла на автодороге в Дагестане. Одного человека скорая увезла в критическом состоянии, еще шесть пострадавших в состоянии средней тяжести также доставлены в больницу.

Хунчхон, Наталья Рязанова

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