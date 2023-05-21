В Дагестане семь человек пострадали в массовом ДТП

Авария с участием пяти автомобилей произошла на автодороге в Дагестане. Никто не погиб, но семь человек отвезли в больницу, сообщает МВД республики.
ДТП произошло около 13:00 часов на ФАД Р-217 «Кавказ» в районе селения Коркмаскала в Кумторкалинском районе. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
В результате ДТП одного человека скорая увезла в критическом состоянии. Еще шесть пострадавших в состоянии средней тяжести также дставлены в больницу.
На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Одной из причин аварии стала практически нулевая видимость из-за дыма от лесных пожаров.
Коркмаскала, Наталья Рязанова
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