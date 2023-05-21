В Дагестане семь человек пострадали в массовом ДТП

Авария с участием пяти автомобилей произошла на автодороге в Дагестане. Никто не погиб, но семь человек отвезли в больницу, сообщает МВД республики.

ДТП произошло около 13:00 часов на ФАД Р-217 «Кавказ» в районе селения Коркмаскала в Кумторкалинском районе. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

В результате ДТП одного человека скорая увезла в критическом состоянии. Еще шесть пострадавших в состоянии средней тяжести также дставлены в больницу.

На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Одной из причин аварии стала практически нулевая видимость из-за дыма от лесных пожаров.

Коркмаскала, Наталья Рязанова

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