Курский губернатор сообщил о новом обстреле со стороны Украины

Украинские войска обстреляли село Сальное Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, зафиксировано пять разрывов снарядов. Никто не пострадал, но повреждения получили два жилых дома и две хозяйственные постройки. Кроме того, нарушено электроснабжение, добавил глава области.

Специалисты приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация, отметил Старовойт.

Напомним, вечером 16 июня на территорию частного дома в курском селе Коренево упал украинский беспилотник. При взрыве один из местных жителей получил легкие осколочные ранения, сообщал губернатор. Медики на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Курск, Наталья Петрова

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