ПВО отразила атаку беспилотников на нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба». Силы противовоздушной обороны сбили три БПЛА.

«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба»», – написал глава региона в Telegram.

По его словам, российские военные уничтожили три беспилотника самолетного типа.

Накануне система ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа в Белгородской области. Аппарат был уничтожен на границе Белгородского района и Яковлевского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Брянск, Наталья Петрова

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