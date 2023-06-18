Украинский дрон сбросил три взрывных устройства на белгородское село

Украинские войска атаковали с беспилотника белгородское село Новопетровка. Обошлось без пострадавших, повреждения получили автомобиль и трактор, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор», – написал глава области в своем телеграм-канале.

По его данным, 16 июня ВСУ сбросили гранату с БПЛА в селе Журавлевка Белгородского района. В тот же день украинские боевики сбросили два взрывных устройства с беспилотника в селе Богун-Городок Борисовского района и обстреляли населенный пункт из гранатомета. Пострадавших и разрушений нет.

Белгород, Наталья Петрова

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