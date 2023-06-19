ВСУ обстреляли город Валуйки, есть пострадавшие

Украинские военные выпустили несколько снарядов по городу Валуйки Белгородской области. По предварительным данным, в результате пострадали несколько человек.

По словам местных жителей, ВСУ атаковали город ранним утром. Всего было 13 прилетов. Обстрел был настолько сильным, что люди были вынуждены прятаться в подвалах. В нескольких жилых домах выбило стекла, взрывной волной раскидало по стоянке припаркованные автомобили. Из-за повреждения линии электропередач в городе наблюдаются перебои в энергоснабжении.

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ранения получили семь человек, в том числе один ребенок.

«У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно – у них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, данные по повреждениям уточняются, добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

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