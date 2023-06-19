Пропали в горах: в Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Москвы

Спасатели в Карачево-Черкесии разыскивают группу туристов из Москвы, пропавшую в Зеленчукском районе республики. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

По информации ведомства, 18 июня спасателям поступило обращение от отца участницы туристической группы. По словам мужчины, его дочь 1983 года рождения перестала выходить на связь.

Зарегистрированная группа в составе четырех человек вышла на маршрут из поселка Архыз 12 июня. Поход должен закончиться 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.

На поиски туристов выдвинулись трое сотрудников Архызского подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, но туристов не обнаружили. Поиски продолжаются.

Добавим, следственные органы в Карачаево-Черкесии организовали проверку в связи с исчезновением группы туристов.

«Следователями и криминалистами следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий. результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Черкесск, Наталья Петрова

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