В Тамбовской области загорелся пороховой завод

В городе Котовске Тамбовской области вспыхнул пожар на пороховом заводе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в 14:10 мск на пульт оперативной службы «поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23». «По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

На место возгорания направились сотрудники 12 отделений шести пожарных частей.

Тамбов, Наталья Петрова

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