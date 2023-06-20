СМИ: Воздух в пропавшем батискафе закончится в четверг

Береговая охрана США во вторник, 20 июня, заявила, что воздух в пропавшем батискафе Titan, пропавшего во время погружения к «Титанику» закончится в 14:30 (21:30 мск.) четверга, – сообщает CNN.

Согласно сообщению CNN, в береговой охране США сообщили: «Поисковая операция по обнаружению пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа охватила почти 26 тысяч квадратных километров, сообщила. За глубоководные поиски отвечают, в том числе сброшенные на поверхность океана звукоулавливающие буйки. По подсчетам в батискафе Titan воздух закончится в 14:30 (21:30 мск.)

В свою очередь госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль заявил, что французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа Titan, – сообщает французское издание издание Le Figaro.

Эрве Бервиль, в частности, сказал: «Корабль имеет на борту робота-разведчика, способного погружаться на большую глубину. Ожидается, что Atlante прибудет на место к 8 часам вечера по парижскому времени. Робот Victor 6000 должен будет спуститься к обломкам корабля на глубину 4 тысяч метров. Робот снабжён оборудованием для наблюдения и предназначен для работ на глубине до 6 километров».

Напомним, что поиски пропавшего батискафа Titan, пропавшего во время погружения к обломкам «Титаника», развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США в понедельника, 19 июня.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»