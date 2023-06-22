В пропавшем по пути к «Титанику» батискафе закончился воздух, его поиски решено продолжить

Представитель береговой охраны США контр-адмирал Джон Могер заявил, что поиски пропавшего батискафа «Титан», спускавшегося к месту крушения «Титаника», будут продолжаться, несмотря на то, что запасы воздуха в нем могли уже закончиться.

В береговой охране подчеркнули, что на данный момент проводится активная поисково-спасательная операция» и что они «по-прежнему полны надежд». Подводный аппарат безуспешно ищут уже на океанском дне. Как отметил Могер, два «высокоэффективных» дистанционно управляемых аппарата работают на дне Атлантики. «У обоих есть камера, у них есть сонар, у них есть манипуляторы, которые могут прикреплять оборудование, цеплять спасательный трос, а также перемещать любые препятствия, которые могут быть на пути», – рассказал он.

Он добавил, что на место проведения операции выехала бригада медиков с барокамерой, также привлечены дополнительные спасательные корабли. «Условия для поисково-спасательных работ сейчас благоприятные, мы максимально используем погодное окно»», – заявил Могер, передает Sky News. «На данный момент мы сохраняем надежду», – отметил он.

По последним данным, нью-йоркское управление авиадиспетчерской службы призвала пилотов, пролетающих над районом исчезновения батискафа, присоединиться к поисковой операции, наблюдая за акваторией.

По оценке береговой охраны США, запасы воздуха на батискафе могли закончиться в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Накануне береговая охрана сообщала, что запасов воздуха на «Титане», хватит менее чем на 20 часов. Воздуха на батискафе было всего на 96 часов.

Экспедиция к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Связь с батискафом была потеряна через 1 час 45 минут после спуска под воду. На борту «Титана» находятся пятеро человек: гендиректор туристической компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский эксперт по дайвингу Поль Анри Нарголе, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

По мнению экспертов, возможность спасения экипажа батискафа крайне-крайне мала. Некоторые называют ситуацию с «Титаном» фатальной, отмечая, что находившиеся на его борту люди могли уже погибнуть.

Москва, Наталья Петрова

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