На месте крушения батискафа в Атлантическом океане нашли человеческие останки

Человеческие останки и новые обломки обнаружили на месте крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Об этом сообщила береговая охрана США.

Новые данные поступили 4 октября. Со дна подняли оставшиеся подводные обломки «Титана», из которых извлекли человеческие останки и отдали на экспертизу.

Экспедиция к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Связь с батискафом была потеряна через 1 час 45 минут после спуска под воду. На борту «Титана» находились пять человек: гендиректор туристической компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский эксперт по дайвингу Поль Анри Нарголе, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Поисково-спасательная операция развернулась примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. 22 июня компания OceanGate Expeditions, которая является владельцем батискафа «Титан», заявила, что все пять человек, находившиеся на борту подводного аппарата, погибли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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