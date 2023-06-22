Компания владелец пропавшего батискафа объявила о гибели экипажа подводного аппарата

Компания OceanGate Expeditions, которая является владельцем пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», в четверг, 22 июня, заявила, что все пять человек, находившиеся на борту подводного аппарата, скорее всего, погибли, – сообщают СМИ.

В распространенном OceanGate Expeditions заявлении говорится: «Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана».

Ранее сегодня, телеканал CNN сообщил, что спасатели, занимающиеся поиском пропавшего батискафа «Титан» заявили, что обнаруженные в Атлантике обломки являются внутренней частью пропавшей субмарины.

В свою очередь телеканал Sky News передал, что спасатели с помощью дистанционно управляемого аппарата нашли «посадочную раму и заднюю крышку», предположительно принадлежащие пропавшему в Атлантическом океане батискафу «Титан».

Со своей стороны, представители Северо-восточного подразделения Береговой охраны США заявили, что на пропавшем батискафе около 07:08 по времени Восточного побережья США (14:08 мск.) закончился кислород.

Вашингтон, Иван Бабурин

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