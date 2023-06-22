В Атлантике в районе поисков пропавшего батискафа обнаружены неопознанные обломки

Северо-восточное подразделение Береговой охраны США в четверг, 22 июня, заявило, что в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» недалеко от места гибели лайнера «Титаник» в Атлантическом океане обнаружены неопознанные обломки, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в микроблоге американской Береговой охраны в Twitter, говорится: «Область с обломками была обнаружена с помощью беспилотного подводного аппарата в зоне поиска близ «Титаника». Эксперты совместно с объединенным командованием изучают данную информацию».

Ранее сегодня телеканал NBC со ссылкой на Береговую охрану США сообщал, что запасы кислорода на батискафе Titan иссякли в четверг, 22 июня, к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

Вашингтон, Иван Бабурин

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