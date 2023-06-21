Движение поездов под Воронежем приостановили из-за снаряда на путях

В Воронежской области обнаружили снаряда времен Великой Отечественной войны на железнодорожных путях. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
Боеприпас лежал на рельсах на перегоне Ведуга-Курбатово. Из-за опасной находки движение поездов приостановили на два часа.
На место прибыли взрывотехники и убрали снаряд. Правоохранители выясняют, кто мог положить на пути боеприпас и представлял ли он опасность.
Воронеж, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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