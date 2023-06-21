В Росгвардии выявили многомиллионные хищения при поставке водолазного оборудования

Росгвардии поставили некачественное водолазное оборудования по завышенной стоимости. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Служба собственной безопасности Росгвардии выявила поставку проржавевших дыхательных аппаратов «АВМ-450», которые оказались непригодны для использования. Партию ведомству продала компания, специализировавшаяся на выпуске огнетушителей.
При общем объеме госконтрактов на сумму 485,5 млн рублей превышение стоимости оборудования составило 108,6 млн рублей. В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В махинациях обвинили руководителей компании-поставщика. В ближайшее время уголовное дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд на рассмотрение по существу.
Москва, Зоя Осколкова
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