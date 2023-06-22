В Белгороде полковник МВД вымогал деньги у подчиненных за ошибки в документах

В Белгороде начальник факультета в университете МВД вымогал деньги у своих подчиненных, если они допускали орфографические ошибки в документах.
По версии следствия, руководящий факультетом правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России полковник заметил несколько ошибок в документации двух своих коллег. Он вымогал взятку за то, чтобы не привлекать подчиненных к дисциплинарной ответственности.
Известно, что жертвами вымогателя стали его же заместитель и начальника курса. Один из них согласился заплатить, а другой не стал этого делать.
Полковник получил 150 тысяч рублей. Когда об этом стало известно, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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