В Белгороде полковник МВД вымогал деньги у подчиненных за ошибки в документах

В Белгороде начальник факультета в университете МВД вымогал деньги у своих подчиненных, если они допускали орфографические ошибки в документах.

По версии следствия, руководящий факультетом правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России полковник заметил несколько ошибок в документации двух своих коллег. Он вымогал взятку за то, чтобы не привлекать подчиненных к дисциплинарной ответственности.

Известно, что жертвами вымогателя стали его же заместитель и начальника курса. Один из них согласился заплатить, а другой не стал этого делать.

Полковник получил 150 тысяч рублей. Когда об этом стало известно, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Белгород, Зоя Осколкова

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