В Мелитополе задержали диверсантов, готовивших подрыв железной дороги

ФСБ сообщила о задержании в Мелитополе диверсионной группы Службы безопасности Украины, планировавшей подрыв железнодорожных путей. По данным спецслужбы, задержанные причастны к покушениям на руководителей госструктур Запорожской области, в результате которых один человек погиб и несколько были ранены.

Согласно сообщению ФСБ, покушения совершались с использованием самодельных взрывных устройств. В спецслужбе не уточняют, в отношении кого именно были организованы покушения, и не раскрывают число задержанных и их имена.

В ходе расследования покушений ФСБ получила информацию о подготовке диверсантами подрыва железнодорожных путей во время следования состава с военной техникой и грузом для ВС России. «Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено участниками преступной группы от представителей СБ Украины», – говорится в сообщении центра общественных связей российской спецслужбы.

Диверсанты были задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. Задержанные заключены под стражу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Мелитополе нескольких человек, планировавших покушение на представителей органов власти Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»