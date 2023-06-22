В США двухлетний мальчик застрелил свою беременную мать

В США в штате Огайо двухлетний мальчик случайно выстрелил своей матери в спину из пистолета, снятого с предохранителя. Женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, скончалась.

31-летняя Лаура Илг успела позвонить в службу 911 и сообщить, что в нее выстрелил сын в ее доме в Норуолке, сообщил местным СМИ суперинтендант Дэвид Смит.

«Она объяснила, что беременна и что ее 2-летний сын случайно выстрелил ей в спину из пистолета», – сказал Кливленд ABC News 5. Несмотря на оперативное вмешательство экстренных служб, молодая женщина скончалась в больнице, спасти ребенка, которого она носила, также не удалось.

Женщина, все еще находившаяся в сознании, когда прибыла полиция, объяснила, что ее сыну удалось войти в спальню родителей, обычно запертую, пока она стирала белье, и там он нашел пистолет. Мальчик взял его и начал играть, пока он случайно не выстрелил.

Оружие полиция нашла на прикроватной тумбочке, там же были обнаружены и еще два ружья.

Как сообщают местные СМИ, муж погибшей, отсутствовавший в момент трагедии, сообщил полиции, что оружие принадлежит ему. Эта трагедия является последней в длинной череде событий в Соединенных Штатах – стране, в которой на 330 миллионов человек приходится 400 миллионов единиц огнестрельного оружия.

В марте недалеко от Хьюстона, штат Техас, 3-летняя девочка случайно убила из дробовика свою 4-летнюю сестру, несмотря на присутствие в доме пятерых взрослых, включая ее родителей. По данным Исследовательского центра Пью, около 40% американских семей владеют огнестрельным оружием, и у значительной части из них есть дети. Согласно исследованию Университета Джона Хопкинса, менее половины этих семей безопасно хранят свое оружие, что и приводит к трагедиям в быту.

Москва, Елена Васильева

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