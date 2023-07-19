В США трехлетний ребенок застрелил годовалую сестру

В США трехлетний мальчик застрелил младшую сестру из найденного дома пистолета. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла в Сан-Диего, Калифорния. Рано утром малыш нашел пистолет, который оказался заряжен. Ребенок нажал на спусковой крючок и попал в свою годовалую сестру.

На момент приезда врачей девочка была еще жива, но скончалась по дороге в больницу. Пуля попала малышке в голову.

Полицейские проводят расследование. Нет данных о том, где в момент происшествия были родители детей. Отмечается, что в настоящее время в деле нет подозреваемых.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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