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Среда, 19 июля 2023, 15:53 мск

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В США трехлетний ребенок застрелил годовалую сестру

В США трехлетний мальчик застрелил младшую сестру из найденного дома пистолета. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла в Сан-Диего, Калифорния. Рано утром малыш нашел пистолет, который оказался заряжен. Ребенок нажал на спусковой крючок и попал в свою годовалую сестру.

На момент приезда врачей девочка была еще жива, но скончалась по дороге в больницу. Пуля попала малышке в голову.

Полицейские проводят расследование. Нет данных о том, где в момент происшествия были родители детей. Отмечается, что в настоящее время в деле нет подозреваемых.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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