Над Курском за ночь сбили два беспилотника

Над Курском ночью 23 июня дважды сработала система противоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Военнослужащие отразили атаки БПЛА.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу», – написал глава области в своем телеграм-канале минувшей ночью. Если ли повреждения или пострадавшие, он не уточнил.

Губернатор призвал горожан в случае обнаружения обломков БПЛА не трогать их и попросил сообщать об этом по телефону экстренных служб 112.

Позже Старовойт сообщил, что над Курском вновь сработала ПВО. Подробности он не привел.

Курск, Наталья Петрова

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