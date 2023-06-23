ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Геническу и Скадовску

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска.

По его данным, обстрел произошел около 14:00 мск. «Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

На места ударов выехали спасатели и медики, добавил он. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что в Геническе прогремели не менее трех взрывов. Очевидцы рассказали о черном дыме над жилыми кварталами города.

Геническ, Наталья Петрова

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