Минимум два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Геническу

По меньшей мере два мирных жителя погибли после ракетного удара ВСУ по жилому сектору в центре Геническа Херсонской области. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости».

В результате атаки сильные разрушения получил одноэтажный жилой дом. На месте работают экстренные службы.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска ударили по жилым кварталам Геническа и Скадовска, предположительно, четырьмя дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Геническ, Наталья Петрова

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