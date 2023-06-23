Минимум два человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Геническу

По меньшей мере два мирных жителя погибли после ракетного удара ВСУ по жилому сектору в центре Геническа Херсонской области. Об этом сообщают ТАСС и РИА «Новости».
В результате атаки сильные разрушения получил одноэтажный жилой дом. На месте работают экстренные службы.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска ударили по жилым кварталам Геническа и Скадовска, предположительно, четырьмя дальнобойными ракетами Storm Shadow.
Геническ, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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