В Москве по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии

Правоохранительные органы Москвы в ночь на субботу, 24 июня, сообщили, что в столице России по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии и усилены меры безопасности, – сообщают СМИ.

Столичные правоохранители заявили: «В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии».

Как сообщалось ранее, накануне вечером разгорелся громкий скандал. Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила заявление предпринимателя, что по тыловым лагерям бойцов организации были нанесены ракетные удары со стороны российских войск с обвинением в ЧП «военного руководства». В Минобороны назвали это информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

Комментируя это решение, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства «проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры».

Москва, Иван Бабурин

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