В Москве по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии

Правоохранительные органы Москвы в ночь на субботу, 24 июня, сообщили, что в столице России по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии и усилены меры безопасности, – сообщают СМИ.
Столичные правоохранители заявили: «В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии».
Как сообщалось ранее, накануне вечером разгорелся громкий скандал. Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила заявление предпринимателя, что по тыловым лагерям бойцов организации были нанесены ракетные удары со стороны российских войск с обвинением в ЧП «военного руководства». В Минобороны назвали это информационной провокацией.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.
Комментируя это решение, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства «проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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