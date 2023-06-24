В Воронеже произошел пожар на нефтебазе

В Воронеже произошел пожар на нефтебазе. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, загорелся резервуар с топливом на нефтебазе на улице Димитрова.

«Жертв, по первым данным, нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места событий. На кадрах в небо поднимают клубы черного дыма. В одном из роликов перед тем, как на нефтебазе вспыхнуло пламя, над ней пролетел вертолет.

Воронеж, Зоя Осколкова

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