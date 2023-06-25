В Подмосковье потерпел крушение самолет Як-52

В Московской области упал легкомоторный самолет Як-52. По предварительным данным, погибли два человека.

Авиакатастрофа произошла в городском округе Ступино, сообщили в региональном управлении МЧС. «Полет запланированный, взлет был осуществлен с частного аэродрома Малино. На земле повреждений и разрушений нет», – добавили в ведомстве.

Последствия аварии ликвидировали восемь единиц техники и 22 человека.

По данным телеграм-канала «112», самолет совершал тренировочный полет. Пилоты отрабатывали фигуры высшего пилотажа. Два человека, находившихся на борту погибли.

По одной из версий, из-за недостаточной высоты самолет не смог выйти из фигуры и рухнул на землю. Не исключено, что у воздушного судна отказал двигатель.

Москва, Зоя Осколкова

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