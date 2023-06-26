Shot: беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Курске

Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около полуноч на территории нефтебазы «РН-Черноземье». БПЛА самолетного типа залетел на территорию предприятия, но не сдетонировал.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Курск, Наталья Петрова

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