Shot: беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Курске

Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около полуноч на территории нефтебазы «РН-Черноземье». БПЛА самолетного типа залетел на территорию предприятия, но не сдетонировал.
В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
Курск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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