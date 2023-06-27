ООН: десятки задержанных на Украине подверглись пыткам в секретных СИЗО

Украинские силовики подвергли пыткам и жестокому обращению несколько десятков задержанных. В основном это происходило в скрытых следственных изоляторах. Об этом сообщается в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о задержании гражданских лиц на Украине.

«Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и 9 женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями в неофициальных местах содержания под стражей или – в значительно меньшей степени – в официальных изоляторах», – говорится в документе.

Всего УВКПЧ задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик). Речь идет в основном о «лицах, подозреваемых в правонарушениях, связанных с конфликтом», – сообщила глава миссии Матильда Богнер на брифинге в Женеве, передает ТАСС. Она уточнила, что «значительную долю этих случаев составили насильственные исчезновения, совершенные в основном Службой безопасности Украины».

В отчете отмечается также, что украинские силовики заключали в тюрьмы мирных жителей, занимавшихся гуманитарной помощью на подконтрольной России территории.

Кроме того, в докладе указывается, что Управлению верховного комиссара ООН по правам человека «не известно о завершении уголовных расследований, начатых украинскими властями в отношении действий представителей украинского государства, предположительно причастных к произвольным задержаниям или насильственным исчезновениям задержанных в связи с конфликтом».

Напомним, в марте верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что почти половина попавших в плен в ходе спецоперации на Украине российских военнослужащих подверглись пыткам и жестокому обращению.

Женева, Наталья Петрова

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